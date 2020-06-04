The Blessing Box

The Blessing Box at St. Barnabas Episcopal Lutheran Church on East Ellis Street in Jefferson City offers several food items for those in need. – KIMARY CLELLAND |THE STANDARD BANNER

Jefferson County Schools provided food for families during COVID-19 until the end of the regular school calendar May 22. 

Those in need of food during summer can contact a variety of local agencies.  All agencies request community members to call first, since hours are subject to change.

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