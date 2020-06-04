Jefferson County Schools provided food for families during COVID-19 until the end of the regular school calendar May 22.
Those in need of food during summer can contact a variety of local agencies. All agencies request community members to call first, since hours are subject to change.
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