Dandridge Police are investigating a new assault case at Mountain View Academy as the state Department of Children’s Services (DCS) works to shift to a new contract provider for the facility.

On Tuesday, a True Core employee reported to police that he had been attacked February 5 by a juvenile inmate who tried to choke him as he attempted to quell a disturbance in “Charlie Unit.”

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