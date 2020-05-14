When people ask Lauren Headrick how she is planning a wedding during a global pandemic, she has an answer.
“With a sense of humor.”
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