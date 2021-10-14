County Commission will vote next Monday on a recommended five percent raise for county employees.
The raise, which would cost about $650,000, is on top of absorption of a one percent increase in county employee health insurance premiums.
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