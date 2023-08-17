Indian Cave Road residents see guardrail installed

After a year and a half, a dangerous New Market curve finally has a guardrail.
It’s been 19 months since an impaired driver blew through a curve and crashed into the porch of Braum Denton’s 1063 Indian Cave home. New Market City Council took up the matter in its February 2022 meeting and agreed to provide a guardrail in hopes of protecting the home.
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