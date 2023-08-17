Indian Cave Road residents see guardrail installed

After months of delay, a car drives by the guardrail that was installed along Indian Cave Road on Friday. New Market City Councilman Frank Solomon noted being grateful for the project, which he said has been the site of “a bunch of wrecks.” – Mark Brown | The Standard Banner

After a year and a half, a dangerous New Market curve finally has a guardrail.

It’s been 19 months since an impaired driver blew through a curve and crashed into the porch of Braum Denton’s 1063 Indian Cave home. New Market City Council took up the matter in its February 2022 meeting and agreed to provide a guardrail in hopes of protecting the home.

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