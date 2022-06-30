Jefferson City’s Regional Planners heard a proposed A-2 “agricultural processing” zone during its regular June session Monday evening.
County Planning Commission Chair Terry Reneau returned to Council after an appearance last fall with County Zoning Compliance Officer Tim Seals.
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