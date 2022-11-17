White Pine officials honored

With appreciation for their service to the town and its citizens during their terms, town aldermen and Mayor Taylor gathered for a photo with exiting officials Carolyn Voiles and Ronnie Dukes, that are not seeking re-election, during the November meeting. From left are Ann Strom, Tyler Marshall, Voiles, Dukes, Mayor Fred Taylor, and Jarrad Stump. – Jennifer Winkler | The Standard Banner

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As one major project in White Pine comes to a close, another is just beginning.

Among action items addressed this month by City Council was the closeout of the new wastewater treatment plant’s contract between the town and PATH construction. From start to finish, the construction of the town’s new plant took 715 days – exceeding the original contract terms by 249 days.

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