As one major project in White Pine comes to a close, another is just beginning.
Among action items addressed this month by City Council was the closeout of the new wastewater treatment plant’s contract between the town and PATH construction. From start to finish, the construction of the town’s new plant took 715 days – exceeding the original contract terms by 249 days.
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