Partners in art and community

April Childers (right) discusses with Donna Phillips the techniques Darryl Matthews uses to create an almost real sense of movement in his paintings of Buck Leonard (left) and Josh Gibson. Childers used her professional connections to bring the exhibition to the library that fostered her love of learning as a young child. – Mark Brown | The Standard Banner

Though they are separated by a full generation, April Childers and Donna Phillips share a bond that began when they were each elementary students at Rush Strong School.

Whenever each little girl could, both sought out the tiny yet edifying confines of Parrott-Wood Memorial Library. Long before it more than tripled in space, the petite structure was an incubator for their mutual love of reading and learning.

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