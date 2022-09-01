Partners in art and community

Though they are separated by a full generation, April Childers and Donna Phillips share a bond that began when they were each elementary students at Rush Strong School.
Whenever each little girl could, both sought out the tiny yet edifying confines of Parrott-Wood Memorial Library. Long before it more than tripled in space, the petite structure was an incubator for their mutual love of reading and learning.
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