County Commission’s budget committee shrank the need for a property tax increase to five percent with a proposal Monday evening to give employees a bonus next year instead of a raise.

The full Commission meets on June 26 to vote on the proposed $136 million spending plan, which would dip into fund balance for $1.6 million and raise the tax rate by 11 cents to $2.30.

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