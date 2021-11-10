Federal Covid relief funds received by Baneberry will be used to improve water service and possibly roads, City Manager Darrell Helton told council at its November meeting.

Helton announced that $79,222.50 had been received of Baneberry’s $158,000 allocation from the American Rescue Plan Act of 2021, with an expense date of June 30, 2022 for the first portion. The city manager is continuing to research if the funds can only be used for water and sewer infrastructure improvements, or if it can also be applied to roads.

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