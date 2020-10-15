White Pine’s work session last week turned into a heated debate about opening city parks to the general public.
The latest statement from Governor Bill Lee did not recommend keeping the parks closed.
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