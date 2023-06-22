White Pine Council’s $3.5 million budget, which includes a five percent property tax increase, passed on final reading during a special meeting Tuesday evening.
The group also selected an $840,085 bid for its sewer bypass
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