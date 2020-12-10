White Pine Council swore in newly-elected Mayor Fred Taylor and council members Jarrad Stump and Ann Strom at its last meeting of 2020.
In the work session that followed, council members heard an update on the sewer plant.
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