MORRISTOWN — Elli Weatherbie just wanted to have her senior cross country season. She earned some hardware to go with it Thursday night.
For the first time in her career, Weatherbie took home an All-Conference medal. She crossed the finish line in 24:46.83 to place 10th in the Inter Mountain Athletic Conference 5K race at Panther Creek.
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