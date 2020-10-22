Bales and Weatherbie

Jefferson County's Lucas Bales, left, and Elli Weatherbie, right, both earned All-Conference honors in the Inter Mountain Athletic Conference 5K race. – J.D. VAUGHN | THE STANDARD BANNER

MORRISTOWN — Elli Weatherbie just wanted to have her senior cross country season. She earned some hardware to go with it Thursday night.

For the first time in her career, Weatherbie took home an All-Conference medal. She crossed the finish line in 24:46.83 to place 10th in the Inter Mountain Athletic Conference 5K race at Panther Creek.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.