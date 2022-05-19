KNOXVILLE - Qualifying for the TSSAA’s Spring Fling State Championships is always a goal of the Jefferson County High School track & field program.

After Saturday’s Section 1-AAA meet, JCHS will have 10 make the annual trip to middle Tennessee, as they secured qualifications to the state championship meet in Murfreesboro, Tenn.

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