JEFFERSON CITY – Former South Atlantic Conference Player of the Year Kyle Koeneman and two-time all-region selection Vince Apicella lead a group of 26 former all-conference selections named to the 2010s all-decade team for Carson-Newman baseball.
During the decade, the program produced 268 overall wins and 131 conference victories, getting to a pair of SAC title contests along the way.
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