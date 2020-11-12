JEFFERSON CITY – Former South Atlantic Conference Player of the Year Kyle Koeneman and two-time all-region selection Vince Apicella lead a group of 26 former all-conference selections named to the 2010s all-decade team for Carson-Newman baseball.

During the decade, the program produced 268 overall wins and 131 conference victories, getting to a pair of SAC title contests along the way.

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