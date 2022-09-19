Sarah Howard - Emily Royston - Emma Sampson
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SEVIERVILLE - At the start of the year Bryson Jurek was confident in the consistency the Lady Patriots of Jefferson County’s golf team could show. It was just a matter of putting together solid rounds at the same time.

On Monday it all came together. With a 90 from Emily Royston and 92 from All-IMAC team member Sarah Howard, the Lady Patriots finished runner-up at the District 2-AA Tournament at Sevierville Golf Club.

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